В гостинице в Геленджике взорвался газ. Один человек погиб

В четырехэтажной гостинице на улице Советская в Геленджике произошел взрыв газа. Один человек погиб, трое пострадали, еще одна женщина может находиться под завалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Интерфакс» сообщает о четырех пострадавших и одном человеке под завалами.

От взрыва фрагменты здания разбросало на проезжую часть и припаркованные рядом автомобили. Пострадали остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. Эвакуированы 50 человек. Предварительно, взрыв произошел на кухне.