В Москве и Подмосковье седьмой день подряд продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из‑за жары продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 15 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. В столице предупреждение действует с 7 июля.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на семь и более градусов», — говорится в прогностической карте метеослужбы.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна и есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. До 14 июля в Подмосковье также установлена высокая пожароопасность четвертого класса.

По прогнозу синоптиков, днем 13 июля температура воздуха прогреется до 32-34°C, без осадков с небольшой облачностью. Температурный рекорд этого дня был установлен в 1936 году — 32,4 градуса.

14 июля температура останется на таком же уровне, но местами ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ранее центр погоды «Фобос» объявил, что в июле Москву и Центральную Россию ждет засуха, которая бывает раз в десять лет. Синоптик Евгений Тишковец уточнил, что количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели месяца, а температура будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики.