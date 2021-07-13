В московских Кузьминках произошла массовая драка мигрантов. Около 20 человек задержаны

Более 50 человек устроили массовую драку в московском районе Кузьминки, значительная часть из них — приезжие из стран Средней Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, несколько участников драки получили ножевые ранения — они госпитализированы. Источник в медицинских службах сказал, что в больницу поступили пострадавшие как с ножевыми ранениями, так и с рваными ранами. Их состояние не уточняется. «Интерфакс» пишет о трех госпитализированных, остальным помощь оказывали на месте.