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Ресторан Domino’s в Японии принес извинения за пиццу, которая «оскорбляет как Италию, так и Англию»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:24

Ресторан Domino’s в Японии принес извинения за создание необычной пиццы, которая возмутила пользователей соцсетей. В новинке смешали картофель фри, рыбу и лимон — такое сочетание, по мнению критиков, «оскорбляет как Италию, так и Англию», сообщил Mirror.

«Мы сожалеем, что наша пицца с рыбой и чипсами принесла столько беспокойств. Мы думаем, что это довольно вкусно. Если вы находитесь в Японии и хотели бы проверить, сообщите нам об этом», — заявило японское отделение пиццерии.

В скандальную пиццу добавили хрустящую рыбу с чипсами, лимон, ломтики картофеля, базилик, соус тартар и томатный соус в качестве основы. Приобрести необычное блюдо можно за 3599 японских йен, то есть примерно за 23 фунта стерлингов.

Пользователи соцсетей усомнились в том, что лимонные дольки в пицце могут кому‑либо понравиться. «Лимон — это немного перебор, но не то чтобы есть лемон с рыбок и чипсами — это необычно», — отметил один из комментаторов.

«Я уверен, что в данный момент итальянцы просто оцепенели от мерзости этой пиццы», — заявил другой. Некоторые любители пиццы предложили добавить в блюдо немного чили. А кому‑то необычная идея даже понравилась, ее даже назвали «порогом кулинарного совершенства».

Один из жителей Японии заметил: «Честно говоря, у меня была такая же (негативная) реакция сперва, но я не слышал ничего об этой пицце, кроме хорошего».

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