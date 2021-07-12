Бортпроводники S7 привязали к креслу пьяного пассажира бизнес-класса. Он вел себя вызывающе

Экипаж самолета, летевшего рейсом авиакомпании S7 из Читы в Москву, привязал к креслу одного из пассажиров бизнес-класса. Мужчина был нетрезв и вел себя вызывающе. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу S7.

Инцидент случился 11 июля на борту самолета Airbus A320 Neo. Мужчина начал приставать к другим пассажирам и «грубо вторгался в их личное пространство». Командир воздушного судна сперва устно предупредил его о необходимости соблюдать порядок.

«Затем выдал письменное уведомление, что если он не перестанет, то придется применить к нему меры в целях соблюдения безопасности полета. Однако пассажир не прислушался к требованиям экипажа, и в итоге экипаж был вынужден пристегнуть его подручными средствами», — рассказали в S7.

По информации телеграм-канала Readovka, мужчина справил нужду прямо в салоне самолета. В пресс-службе авиакомпании заявили, что связанный пассажир не обращался к экипажу с какими‑либо возражениями или просьбами. После посадки его передали полицейским.