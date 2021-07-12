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Темнокожие футболисты сборной Англии получили расистские комментарии после поражения на Евро-2020

Виктория Шанина
Вчера в 23:20

Трое темнокожих игроков национальной сборной Англии (Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака) получили множество расистских комментариев в соцсетях после поражения команды в финале Евро-2020. Оскорбления связаны с тем, что они не смогли реализовать послематчевые пенальти, сообщает Reuters.

Полиция Лондона назвала такие сообщения неприемлемыми. Правоохранительные органы пообещали провести расследование.

«Три парня, которые все лето играли блестяще, имели смелость выступить и решились на пенальти, когда ставки были высоки. Они заслуживают поддержки, а не подлых расистских оскорблений, которые они получают с прошлой ночи», — написал в твиттере капитан команды Гарри Кейн.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что английская сборная заслуживает, чтобы ее футболистов «восхваляли как героев», а не оскорбляли.

Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, заявил, что такое поведение со стороны пользователей соцсетей «совершенно неприемлемо» и «отвратительно».

По информации «Би-би-си», в пригороде Манчестера неизвестные испортили мурал с изображением Маркуса Рашфорда. На фото написали оскорбления, однако их прикрыли черной пленкой, где вскоре появились слова поддержки. Местная полиция начала расследование.

В финале чемпионата Европы англичане уступили сборной Италии. Матч завершился со счетом 1:1, тогда арбитр назначил пенальти. Команда Италии завершила серию штрафных со счетом 3:2, решающий гол забил Федерико Бернардески.

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