Темнокожие футболисты сборной Англии получили расистские комментарии после поражения на Евро-2020

Трое темнокожих игроков национальной сборной Англии (Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака) получили множество расистских комментариев в соцсетях после поражения команды в финале Евро-2020. Оскорбления связаны с тем, что они не смогли реализовать послематчевые пенальти, сообщает Reuters.

Полиция Лондона назвала такие сообщения неприемлемыми. Правоохранительные органы пообещали провести расследование.

«Три парня, которые все лето играли блестяще, имели смелость выступить и решились на пенальти, когда ставки были высоки. Они заслуживают поддержки, а не подлых расистских оскорблений, которые они получают с прошлой ночи», — написал в твиттере капитан команды Гарри Кейн.