В Петербурге погибших от COVID-19 будут хоронить бесплатно, чтобы разгрузить крематорий

На петербургских кладбищах будут бесплатно хоронить людей, умерших от последствий коронавируса. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Компании приняли решение не брать плату за похороны и транспортировку погибших из моргов с 12 июля, чтобы разгрузить крематорий. Он сейчас работает на пределе возможностей, отметил президент Ассоциации Валерий Ларькин.

«Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввел, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов», — сказал Ларькин.

По его словам, близким умерших от COVID-19 теперь придется заплатить только за гроб и траурные венки. Как долго продлится акция, в Ассоциации не сообщили. «Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно», — заявил Ларькин.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что крематорий не справляется с потоком умерших и некоторые гробы дожидаются очереди по несколько дней. В Смольном такую информацию опровергли, а в ГУП «Ритуальные услуги» заявили, что ситуация нормализуется.

«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Услуги оказываются в полном объёме. Но действительно, пик смертности по тому, что мы видим, был две недели назад. Надо добавить, что сложная обстановка сейчас не только у нас. К нам обращаются из других регионов, в том числе из Москвы, с просьбой заключить договор на оказание услуг по кремации», — сказал глава ГУП Андрей Грачев.