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Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия при соблюдении определенных критериев

Виктория Шанина
Сегодня в 21:50

Роспотребнадзор разработал критерии, которые позволят проводить массовые мероприятия в российских регионах. Они связаны с темпами распространения коронавируса, сообщается в постановлении главы ведомства Анны Поповой на официальном портале правовой информации.

Возможность проведения ивентов будет напрямую зависеть от трех показателей: коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей ПЦР-тестами. Перед мероприятием власти должны будут отслеживать динамику показателей в течение двух недель.

Критерии


  • Мероприятия без ограничений по количеству участников можно будет проводить в регионах, где снижается заболеваемость. Максимальный коэффициент распространения COVID-19 — 0,5.
  • Мероприятия с участием от 1000 до 3000 человек разрешат в регионах, где темп прироста заболеваемости не превышает 5%. Максимальный коэффициент — 0,8.
  • От 500 до 1000 участников может быть в регионах с темпом прироста не более 10%. Максимальный коэффициент — 1.

Охват населения с тестированием при этом должен составлять не менее 200 человек на каждые 100 000 населения вне зависимости от числа участников.

Новое постановление вступает в силу 13 июля. Мероприятия в учреждениях культуры и образования под его действие не подпадают.

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