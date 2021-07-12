Италия победила на Евро, Роднянский снимет сериалы для Apple TV+ и другие новости дня

В России выявили 25 140 новых случаев COVID-19, седьмой день фиксируют более 700 смертей. Врачи сказали, что медотвод от вакцинации могут получить лишь граждане с серьезными аллергическими реакциями или гиперчувствительностью к препарату.

Власти Петербурга заявили, что праздник «Алые паруса» не привел к вспышке заболеваемости COVID-19. За выпускниками и их родителями наблюдали в течение двух недель, число заражений среди них не росло, а, наоборот, «плавно снижалось».

Италия победила на чемпионате Европы по футболу. Финальный матч со сборной Англии завершился со счетом 1:1, решающей стала серия пенальти.

Участники движения «Мужское государство» угрожают ведущей «Дождя» Анне Монгайт. Причиной преследования стало интервью с героинями перовой квир-обложки Elle.

На Кубе начались крупнейшие за десятилетия протесты. Граждане выступают против ухудшения экономической ситуации в стране и за доступ к вакцинам от COVID-19.

Глава Роскосмоса призвал российских миллиардеров тратить деньги не на яхты, а на космос. По его мнению, полет Ричарда Брэнсона является знаковым событием для развития космического туризма.

Александр Роднянский заключил контракт с Apple. Его компания AR Content будет производить оригинальные сериалы для стрим-сервиса Apple TV+.

Картридж с копией видеоигры Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные 1,56 млн долларов. Всего в мире есть менее пяти экземпляров игры в столь хорошем состоянии.

Тайка Вайтити закончил работать над картиной «Тор: Любовь и гром». По словам режиссера, это был самый безумный фильм в его жизни.

На днях российский «Майор Гром» возглавил международный рейтинг Netflix. Рассказываем, что пишут иностранцы после просмотра фильма и почему им кажется, что Тихон Жизневский — это русский Майкл Фассбендер.

Фестиваль «Французские каникулы» пройдет в кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» под открытым небом. В программе — комедии, мелодрамы и драмы, которые получили признание как во Франции, так и на международных кинофестивалях.

В кинотеатре Garage Screen пройдет второй блок ретроспективы Аббаса Киаростами «Демонтаж четвертой стены». Покажут работы, с которых началось рассуждение режиссера о природе кино, движущегося изображения и его связи с физической реальностью.