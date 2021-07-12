Бывший креативный директор Celine Фиби Файло запустила собственный бренд

Бывший креативный директор модного дома Celine Фиби Файло запустила собственный бренд. Об этом сообщил Srsly со ссылкой на Business of Fashion.

Бренд будет называться именем дизайнера. Его миноритарным инвестором выступит конгломерат LVMH, который владеет Celine. LVMH не будет принимать участие в управлении брендом, но станет обладателем пакета акций.

Файло пока не раскрывает многих деталей о своем новом проекте. Дизайнер отметила только, что намерена создавать одежду и аксессуары. В основе бренда будет забота об «исключительном качестве и дизайне», добавила она.

Больше подробностей о Phoebe Philo появится в январе 2022 года. «Я очень надеюсь на то, что снова буду на связи со своей аудиторией и людьми по всему миру. Для меня очень важно быть независимой, а также управлять и экспериментировать на своих условиях», — сказала Файло.

Свое сотрудничество с LVMH Файло назвала «естественным прогрессом». Однако журналисты отмечают, что запуск новых марок и миноритарные доли не характерны для модного конгломерата. Исключение было сделано разве что для недавно закрытого бренда Рианны Fenty.

«Есть основания полагать, что сотрудничество LVMH с Файло станет более продолжительным, нежели с Рианной. Председатель и главный исполнительный директор компании Бернар Арно назвал Фиби одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени, да и опыт работы с ней в рамках Celine является показательным: созданные Файло коллекции получили широкое признание и были коммерчески успешными», — написали Srsly.

Фиби Файло была креативным директором Celine с 2008 по 2018 год, а до этого занимала эту же позицию в модном доме Chloe с 2001 по 2006 год. В последнем она начинала свою карьеру как дизайнера, будучи ассистентом Стеллы Маккартни с 1997 года.