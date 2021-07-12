перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге погибших от COVID-19 будут хоронить бесплатно, чтобы разгрузить крематорий 21:55
Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия при соблюдении определенных критериев 21:50
NEON/YouTube Тильда Суинтон сталкивается со слуховыми галлюцинациями в трейлере «Памяти» Апичатпонга Вирасетакуна
Тильда Суинтон сталкивается со слуховыми галлюцинациями в трейлере «Памяти» Апичатпонга Вирасетакуна 21:07
Италия победила на Евро, Роднянский снимет сериалы для Apple TV+ и другие новости дня 20:49 Дайджест
Neural Antivaxer — нейросеть в твиттере, которая генерирует посты антипрививочников 20:42
Бывший креативный директор Celine Фиби Файло запустила собственный бренд 19:55
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ фильмов второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами 19:03
wikipedia.org В Пензе снесли уникальный деревянный планетарий. Здание 1928 года ранее обещали отреставрировать
В Пензе снесли уникальный деревянный планетарий. Здание 1928 года ранее обещали отреставрировать 18:59
Как британские и итальянские знаменитости утешали и поздравляли свои сборные после финала Евро-2020 18:44
Эксперты определили самые популярные онлайн-кинотеатры в России 18:19
Компания Александра Роднянского будет производить оригинальный контент для Apple TV+ 17:56
В YouTube появился аналог TikTok. Сервис получил название Shorts 17:45
Nathan Anderson/Unsplash Большинство россиян считают людей с синдромом Дауна инвалидами. Больше трети думают, что это болезнь
Большинство россиян считают людей с синдромом Дауна инвалидами. Больше трети думают, что это болезнь 17:31
Росавиация обязала пилотов и бортпроводников делать ПЦР-тесты каждые три дня 17:21
На территории «Флакона» появится новая концертная площадка — клуб «Урбан» 16:35
Власти Петербурга: «Алые паруса» не сказались на статистике заболеваний коронавирусом в городе 16:18
«Немного Бэтмена и Холмса»: иностранные зрители поделились впечатлениями о «Майоре Громе» 16:05
Анна Монгайт/Facebook «Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с лесбийской парой
«Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с лесбийской парой 15:54
«Самый безумный фильм в моей жизни»: Тайка Вайтити — о киноленте «Тор: Любовь и гром» 15:39
В кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» пройдет фестиваль «Французские каникулы» 15:29
Отключить рекламу

Neural Antivaxer — нейросеть в твиттере, которая генерирует посты антипрививочников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:42

В России все еще низкие темпы вакцинации: привились всего около 15% населения вместо необходимых 60%. Таким показателям способствуют в том числе сообщества антипрививочников, которые собираются в телеграм-чатах и обмениваются информацией о вреде прививок. К примеру, они утверждают, что вместе с препаратом в организм вводят нанотехнологии для отслеживания. Порой там распространяют фейки.

Системный аналитик из Москвы Антон Онегин рассказал TJ, как обучил нейросеть генерировать посты на основе сообщений антипрививочников, которые выгрузили в сеть в конце июня. Датасет с публикациями лег в основу твиттер-аккаунта Neural Antivaxer.

«Они просто составляют сообщения из одних и тех же слов в разном порядке и в разных контекстах. Мне казалось, если закинуть их сленг в бездушный блендер нейросетей, может получиться довольно забавный смузи», — объяснил задумку Онегин.

Больше всего фраз нейросеть берет из чата «NASTIKA против вакцинации», потому что он «оптимальный по соотношению объем/шиза». Остальные чаты Онегин использовал «для затравки». Среди них — «Оставьте нас в покое!», откуда он взял 300 «самых истеричных» сообщений.

Проблемы появились на этапе постинга в твиттер. Нейросеть включает в запись фразы без «смехотворного абсурда» и не соблюдает лимит на символы, поэтому аналитик вручную обрезает некоторые предложения. «Сами фразы, за исключением обрезки лишнего, я не редактирую: ведь суть именно в том, чтобы показать, что машина способна выдавать конспирологию даже абсурднее, чем живые люди», — добавил он.

Вычислительной мощности компьютера Онегина не хватало для обработки такого массива данных. На помощь к нему пришел другой пользователь твиттера, у которого был доступ к вычислительному кластеру на GPU. Вместо недели обучения на массиве одного чата энтузиастам потребовалась всего одна ночь.

Подробности по теме
«И из спины у него торчит шприц!»: старые городские легенды обновили для антипрививочников
«И из спины у него торчит шприц!»: старые городские легенды обновили для антипрививочников
События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить