В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ фильмов второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами

С 14 по 24 июля в летнем кинотеатре Garage Screen покажут фильмы второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами «Демонтаж четвертой стены». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В блоке представлены работы, ознаменовавшие начало рефлексии режиссера о природе кино, движущегося изображения и его связи с физической реальностью. Он состоит из восьми кинолент, в их числе концептуальный «Крупный план» и игровая картина «Где дом друга?».

Помимо показов, в программе появятся лекции от критиков. 17 июля Зара Абдуллаева расскажет о диалоге между игровым и документальным кино в работах Киаростами. 24 июля Антон Долин вместе с куратором кинопрограммы Garage Screen презентуют новый номер журнала «Искусство кино», в который попали тексты о творчестве режиссера.

Программа второго блока

Премьеры «Порядок или беспорядок?» и «Соотечественник»

14 июля, 21.30

14 июля, 21.30 Лекция Зары Абдуллаевой «Аббас Киаростами. Промежуточное кино»

17 июля, 19.00

17 июля, 19.00 Премьеры «Хор» и «Крупный план»

17 июля, 21.30

17 июля, 21.30 Премьеры «Зубная боль» и «Первоклашки»

21 июля, 21.00

21 июля, 21.00 Презентация нового номера журнала «Искусство кино»

24 июля, 19.00

24 июля, 19.00 Премьеры «Где дом друга?» и «Домашняя работа»

24 июля, 21.00

Вход на лекцию и презентацию бесплатный по предварительной регистрации. Купить билеты на фильмы можно на сайте музея «Гараж».