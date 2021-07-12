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В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет показ фильмов второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами

Виктория Шанина
Сегодня в 19:03

С 14 по 24 июля в летнем кинотеатре Garage Screen покажут фильмы второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами «Демонтаж четвертой стены». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В блоке представлены работы, ознаменовавшие начало рефлексии режиссера о природе кино, движущегося изображения и его связи с физической реальностью. Он состоит из восьми кинолент, в их числе концептуальный «Крупный план» и игровая картина «Где дом друга?».

Помимо показов, в программе появятся лекции от критиков. 17 июля Зара Абдуллаева расскажет о диалоге между игровым и документальным кино в работах Киаростами. 24 июля Антон Долин вместе с куратором кинопрограммы Garage Screen презентуют новый номер журнала «Искусство кино», в который попали тексты о творчестве режиссера.

Программа второго блока


  • Премьеры «Порядок или беспорядок?» и «Соотечественник»
    14 июля, 21.30
  • Лекция Зары Абдуллаевой «Аббас Киаростами. Промежуточное кино»
    17 июля, 19.00
  • Премьеры «Хор» и «Крупный план»
    17 июля, 21.30
  • Премьеры «Зубная боль» и «Первоклашки»
    21 июля, 21.00
  • Презентация нового номера журнала «Искусство кино»
    24 июля, 19.00
  • Премьеры «Где дом друга?» и «Домашняя работа»
    24 июля, 21.00

Вход на лекцию и презентацию бесплатный по предварительной регистрации. Купить билеты на фильмы можно на сайте музея «Гараж».

Ретроспектива Аббаса Киаростами проходит в летнем кинотеатре музея «Гараж» с 30 июня по 8 сентября при поддержке Газпромбанка. Программа разделена на пять блоков: «До революции», «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры», «Возвращение к новому».

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