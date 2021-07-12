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Эксперты определили самые популярные онлайн-кинотеатры в России

Семён Гудошников
Сегодня в 18:19

Исследовательская компания GfK поделилась с «Афишей Daily» рейтингом онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года. Впервые лидером по общему количеству подписчиков (в том числе с бесплатной или пробной подпиской) и числу платящих пользователей стал «Кинопоиск HD» — им пользуются 11% жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, из них 6,5% платят за подписку.

С первого на второе место опустился онлайн-кинотеатр ivi: на него подписаны 10,7% жителей российских городов, включая 5,5% платящих подписчиков. Замыкает тройку лидеров Okko (6% — общее количество подписчиков, 3% — платящие).

Наибольший рост по числу платных подписок показали «Кинопоиск HD» и Wink. По сравнению с первым кварталом количество платящих подписчиков «Кинопоиск HD» выросло с 4,8 до 6,5%, у Wink — с 1,6 до 3,5%. Megogo — единственный видеосервис, у которого число таких пользователей снизилось: с 1,4 до 1,3%.

Всего подпиской на онлайн-кинотеатры пользуются 38% жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет. Из них 23% оформили платную подписку.

В онлайн-опросе GfK приняли участие 7500 респондентов, проживающих в российских городах, в том числе малых — с населением до 100 тыс. человек.

Подробности по теме
«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года
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