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Компания Александра Роднянского будет производить оригинальный контент для Apple TV+

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:56

Компания кинопродюсера Александра Роднянского AR Content и стриминговый сервис Apple TV+ объявили о начале стратегического сотрудничества. Об этом Роднянский рассказал на своей инстаграм-странице.

Продюсер сообщил, что отныне у Apple TV+ будет приоритетное право выбора проектов AR Content для производства и показа. AR Content начнет разрабатывать для онлайн-платформы «событийные сериалы на стыке различных культур и языков».

«Партнерство с Apple — это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссеры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией», — отметил Роднянский.

По словам кинематографиста, состоявшаяся сделка — «свидетельство грандиозной исторической перемены» в индустрии, в которой крупные компании наконец инвестируют в локальный контент на национальных языках.

«Теперь это не централизованная система, в которой Голливуд отправлял свои фильмы и сериалы во все уголки земного шара, а напротив, кинематографисты со всего мира делятся своими собственными историями со зрителями других стран на доступной всем глобальной платформе. Я рад быть частью этой колоссальной культурной трансформации», — заявил он.

Роднянский подчеркнул, что AR Content стала первой компанией за пределами США и Великобритании, заключившей подобное соглашение с глобальной американской платформой. Ранее сотрудничество такого рода Apple TV+ предлагала продакшенам Мартина Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Идриса Эльбы, Ридли Скотта.

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