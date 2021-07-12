В YouTube появился аналог TikTok. Сервис получил название Shorts

Компания Google, владеющая видеохостингом YouTube, запустила аналог TikTok — сервис Shorts. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей корпорации.
Пользователи теперь могут публиковать короткие вертикальные ролики до 60 секунд внутри мобильного приложения YouTube. На данный момент Shorts доступен в бета-версии в России и еще более чем ста странах мира.
Кнопки лайков, дизлайков и комментариев расположатся в правом нижнем углу экрана. Переход к другим роликам тоже основан на механике TikTok — нужно просто провести по экрану вверх. Рекомендации Shorts будут основаны на видео, которые пользователи смотрят на YouTube.
Внутри сервиса можно будет записать видео, наложить фильтры с цветокоррекцией, объединить несколько отрывков, а также добавить текст, автоматические субтитры. В качестве саундтрека пользователи смогут взять музыкальный отрывок из любых других видео хостинга.
По подсчетам YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру — это и стало основной причиной для создания отдельного формата. В Google не считают TikTok конкурентом и называют его «пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах».
В компании выделили 100 млн долларов в поддержку авторов Shorts. Деньги будут распределять между создателями коротких роликов в течение двух лет. Кроме того, Google создал новые методы монетизации, но какие конкретно — пока не раскрывается.
Ранее аналог TikTok появился в соцсети Instagram – платформа Reels. С его помощью компания надеется отвоевать аудиторию у популярного сервиса.