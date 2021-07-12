В YouTube появился аналог TikTok. Сервис получил название Shorts

Кнопки лайков, дизлайков и комментариев расположатся в правом нижнем углу экрана. Переход к другим роликам тоже основан на механике TikTok — нужно просто провести по экрану вверх. Рекомендации Shorts будут основаны на видео, которые пользователи смотрят на YouTube.

Пользователи теперь могут публиковать короткие вертикальные ролики до 60 секунд внутри мобильного приложения YouTube. На данный момент Shorts доступен в бета-версии в России и еще более чем ста странах мира.

Компания Google , владеющая видеохостингом YouTube, запустила аналог TikTok — сервис Shorts. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей корпорации.

Внутри сервиса можно будет записать видео, наложить фильтры с цветокоррекцией, объединить несколько отрывков, а также добавить текст, автоматические субтитры. В качестве саундтрека пользователи смогут взять музыкальный отрывок из любых других видео хостинга.

По подсчетам YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру — это и стало основной причиной для создания отдельного формата. В Google не считают TikTok конкурентом и называют его «пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах».

В компании выделили 100 млн долларов в поддержку авторов Shorts. Деньги будут распределять между создателями коротких роликов в течение двух лет. Кроме того, Google создал новые методы монетизации, но какие конкретно — пока не раскрывается.

Ранее аналог TikTok появился в соцсети Instagram – платформа Reels. С его помощью компания надеется отвоевать аудиторию у популярного сервиса.