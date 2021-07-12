Большинство россиян считают людей с синдромом Дауна инвалидами. Больше трети думают, что это болезнь

Больше половины россиян (60%) относятся к людям с синдромом Дауна как к инвалидам. 37% считают, что синдром — не генетическая аномалия, а болезнь. Об этом свидетельствует опрос благотворительных фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап», результаты которого есть у «Афиши Daily».

Больше трети респондентов (39%) полагают, что людям с синдромом Дауна нужны отдельные школы, детские сады и рабочие места. Только 19% уверены, что эти люди могут быть включены в жизнь общества, самостоятельно жить и работать.

8% думают, что дети с синдромом рождаются у нездоровых родителей, а 1% — что синдромом Дауна можно заразиться. 15% признались, что такие люди вызывают у них страх, отвращение и неприятие, 25% охарактеризовали их как теплых и доброжелательных.

Личное отношение к людям с синдромом Дауна отличается от представлений о том, как их воспринимает общество. 42% опрошенных считают, что другие россияне испытывают дискомфорт в обществе людей с синдромом, при этом сами испытывают дискомфорт только 13%.

В России встретить человека с синдромом Дауна в общественном месте сложно. Лично общались с такими людьми 26% опрошенных, еще треть видела их только по телевидению или в интернете.

На основании ответов о разных ситуациях взаимодействия с людьми с синдромом Дауна эксперты составили сводный индекс толерантности к ним — он составил 70 пунктов из 100. Для сравнения: индекс толерантности к людям с алкогольной зависимостью, по данным ВЦИОМ, — 64 пункта.