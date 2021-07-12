Концертное агентство Northern Sound вместе с командой клуба 1930 Moscow откроет на территории дизайн-завода «Флакон» новое ивент-пространство — клуб «Урбан». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Мультиформатная площадка сможет принять и деловую конференцию, и вечерний концерт, и ночной рейв. И все это в течение 24 часов. А еще в «Урбане» можно будет проводить стендап-шоу, выставки, презентации и корпоративы.

Площадка займет 500 квадратных метров и будет вмещать танцпол на 1000 человек, VIP-зону на 200 гостей и три бара. В теплое время для посетителей планируют открывать летнюю веранду на 700 человек.