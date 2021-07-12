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Как британские и итальянские знаменитости утешали и поздравляли свои сборные после финала Евро-2020

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:44

В ночь на 12 июля прошел финал Евро-2020. Сборная Италии победила англичан в серии пенальти со счетом 3:2 и забрала кубок домой, вернув себе титул чемпиона с 1968 года. Для команды Англии матч был не менее важным: спустя 55 лет она впервые вышла в заключительный этап крупного турнира по футболу.

Сборные получили поддержку со всех сторон — от королевской семьи до итальянских модельеров и дизайнеров. Знаменитости выкладывают посты в соцсетях, в которых поздравляют Италию и утешают проигравшую Англию.

Принц Уильям и Сара Фергюсон

Принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и сын Джордж присутствовали на лондонском стадионе «Уэмбли», чтобы поддержать свою национальную команду. В своем инстаграме герцог Кембриджский назвал поражение Англии «душераздирающим».

«Поздравляю сборную Италии с большой победой. Англия, в этот раз мы зашли так далеко, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Мы уходим с высоко поднятой головой и можем гордиться собой. Я знаю, что это еще не конец», — написал он.

Писательница и бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон также выразила слова поддержки английской команде. «Гарет Саутгейт — великолепный тренер. Я так горжусь нашей сборной», — следует из поста в твиттере.

Адель

«Вы подарили нам чувство гордости! Вы вернули нашу игру домой и собрали всех нас вместе», — сказала певица.

Дуа Липа

Певица Дуа Липа решила поддержать 19-летнего футболиста Букайо Саку из британской сборной, столкнувшегося с расистскими оскорблениями после незабитого мяча в серии пенальти. В сторис в инстаграме она выложила фотографию Саки и подписала: «Мы гордимся вами, ребята! Вы показали себя молодцами в этой игре! Мы любим тебя, Англия, и привезем кубок очень скоро», — поддержала сборную артистка.

© dualipa/Instagram

Идрис Эльба

Слова поддержки Букайо Саке посвятил британский актер Идрис Эльба, выложив его фотографию в своем профиле.

Орландо Блум

«Берегитесь Англии, нам тут есть чем гордиться! Вы команда, победить которую — большая честь. Команда, которую мы любим и поддерживаем, и команда, которую мы уважаем», — написал британский актер.

Стивен Фрай

Британский актер, известный по своим комедийным ролям, напомнил сборной о полувеке, в течение которого Англия не участвовала ни в одном финале, и о своем возрасте (в августе ему исполнится 64 года).

Донателла Версаче

Тем временем итальянские дизайнеры праздновали победу своей страны. Донателла Версаче, одна из самых известных итальянских модельеров, написала в инстаграме: «Поздравляем! Я знала, что вы справитесь! Гордость Италии! Отличная работа!»

Джорджо Армани

Модельер разработал официальную форму итальянской сборной. Аккаунт его бренда в инстаграме назвал игроков чемпионами и поздравил с победой в Евро-2020.

Риккардо Тиши

Итальянский модельер занимает пост креативного директора британского модного дома Burberry, но это не помешало ему проявить гордость за родину. В инстаграме он написал «Abbiamo Vinto» («Мы ​​выиграли»), выложив фото с подписью: «Три льва. Так горжусь всем, чего вы добились. Никогда не сдавайтесь, никогда не переставайте верить. Мы с вами и поддерживаем вас».

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