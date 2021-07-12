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Росавиация обязала пилотов и бортпроводников делать ПЦР-тесты каждые три дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:21

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обязало региональные управления проводить тестирование пилотов и бортпроводников на COVID-19 не менее чем раз в 72 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Олега Сторчевого.

Перевозчиков также обязали провести «иммунопрофилактику» сотрудников против COVID-19. Подлинность письма подтвердил представитель агентства воздушного пространства.

По словам источника РБК, близкого к Росавиации, до этого ведомство не выдвигало требования по периодичности тестирования, все происходило на усмотрение перевозчиков.

С 1 июля в Краснодарском крае вступило в силу постановление губернатора Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, туристы и экипажи самолетов должны предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты при заселении в гостиницу.

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков попросил Кондратьева освободить сотрудников от необходимости сдавать ПЦР-тесты.

«В целях исключения срыва программы полетов, отмены рейсов и массового нарушения прав пассажиров прошу вас подтвердить, что данное постановление и изменения не распространяются на экипажи ВС при их размещении на срок до 48 часов в гостиницах Краснодарского края», — говорится в его письме.

С 1 августа на курорты Краснодарского края будут пускать людей, получивших первую дозу вакцины, с противопоказанием к прививке или с документом о перенесенной болезни.

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