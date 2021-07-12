Власти Петербурга: «Алые паруса» не сказались на статистике заболеваний коронавирусом в городе

Масштабное мероприятие для выпускников «Алые паруса» в Петербурге не привело к вспышке заболеваемости COVID-19. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написала вице-губернатор города Ирина Потехина .

Вице-губернатор отметила, что в течение двух недель после праздника, когда мог бы обнаружиться резкий прирост заражений, власти наблюдали за определенной группой людей. Число заболевших среди них, по словам Ирины Потехиной, все это время «плавно снижалось».

«Дети были совершенно счастливы — на целую ночь полноправными хозяевами центра города стали именно они. <…> Но мы, взрослые, конечно очень переживали — не обернется ли праздник, хотя и на свежем воздухе, для ребят проблемами со здоровьем», — пишет вице-губернатор.

Мониторинг здоровья выпускников и членов их семей вел федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Соответствующее поступило от главы оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой.

Ранее журналисты издания «Фонтанка.ру» обратили внимание на несоответствие коронавирусной статистики в Петербурге. По данным оперштаба по состоянию на 9 июля в Петербурге было 711 активных больных COVID-19, хотя в городе пациентами с коронавирусом занято около 10 тыс. коек.

На выходных (10–11 июля) данные обновили. Число активных больных выросло до 4610 человек. Статистика начала меняться за счет сократившегося числа выздоравливающих в день.

Праздник «Алые паруса» с концертом на Дворцовой площади прошел 25 июня, несмотря на то что с 17 июня в городе было запрещено проводить мероприятия с участием более 3000 человек. В соцсетях появились фото и видео, на которых видно толпы людей, большинство из которых без масок.