«Немного Бэтмена и Холмса»: иностранные зрители поделились впечатлениями о «Майоре Громе»

9 июля «Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный рейтинг Netflix. Фильму хватило одного дня, чтобы попасть в топ-10 картин в 64 странах мира, а еще в 15 занять первое место по просмотрам. Работа режиссера Олега Трофима лидирует в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока. «Афиша Daily» посмотрела, что пишут о российском блокбастере иностранные зрители, почему ждут продолжения истории о питерском следователе и с каким голливудским актером сравнивают Тихона Жизневского.

Major Grom: Plague Doctor



A Russian action flick with a bit of Batman, Sherlock Holmes and V for Vendetta influences. Thoroughly enjoyed the story-telling, and the cast were likeable. The protagonist’s motivations will make you wanna do the same.



8/10🌟 — #RakyatJagaRakyat 🏴NZ22 (@ajhadzmy) July 8, 2021 «Российский экшен, в котором чувствуется влияние «Бэтмена», «Шерлока Холмса» и «V значит «вендетта‘». Повествование приносит удовольствие, как и актерский состав в фильме. Мотивы главного героя понятные: в похожей ситуации вы поступите так же, как и он». Малайзия

Некоторые пользователи обратили внимание не только на работу актеров, но и на их красоту. Общие черты Жизневского и Фассбендера отметили все.