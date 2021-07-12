«Немного Бэтмена и Холмса»: иностранные зрители поделились впечатлениями о «Майоре Громе»

9 июля «Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный рейтинг Netflix. Фильму хватило одного дня, чтобы попасть в топ-10 картин в 64 странах мира, а еще в 15 занять первое место по просмотрам. Работа режиссера Олега Трофима лидирует в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Афиша Daily» посмотрела, что пишут о российском блокбастере иностранные зрители, почему ждут продолжения истории о питерском следователе и с каким голливудским актером сравнивают Тихона Жизневского.
«Российский экшен, в котором чувствуется влияние «Бэтмена», «Шерлока Холмса» и «V значит «вендетта‘». Повествование приносит удовольствие, как и актерский состав в фильме. Мотивы главного героя понятные: в похожей ситуации вы поступите так же, как и он». Малайзия
«Насладился «Майором Громом» на Netflix. Это не очередной супергеройский фильм Disney или Marvel, юху! Он другой, более человечный. В нем есть немного от «Бойцовского клуба», «V значит «вендетта‘», фильмов про Джеймса Бонда и, конечно же, нолановского «Бэтмена» с русским акцентом. Тихон Жизневский чем‑то похож на Фассбендера». ЮАР
«Вау. Тихон Жизневский из „Майора Грома“ — русский Майкл Фассбендер». США
«Наконец-то посмотрел „Майора Грома“! Очень веселый и оттого классный фильм, с хорошим юмором и без кринжа, который я слышал в фильмах от Marvel. Достойное кинопроизводство. Посмотрите картину хотя бы ради людей, которые над ней работали и рисовали комиксы». Италия
«„Майор Гром“ — микс „Пипца“ и „Шерлока Холмса“ Гая Ричи. Фильм о супергероях для тех, кто устал от вселенных Marvel Studios и DC». Франция
«„Майор Гром“ чертовски крут. Обычно я смотрю не так много российских фильмов, но надеюсь, что увижу больше экранизаций комиксов Bubble Studios». Швеция
«Мне впервые понравился российский фильм. С нетерпением жду продолжения!» Турция
Некоторые пользователи обратили внимание не только на работу актеров, но и на их красоту. Общие черты Жизневского и Фассбендера отметили все.
«К слову, майор Игорь Гром — очаровашка»
«Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев в своих образах очень привлекательные. Я рад, что мой мозг смог оценить их по достоинству»
«Майор Гром: Чумной Доктор» рассказывает о непримиримом полицейском Игоре Громе. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. Ему предстоит столкнуться с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.
История основана на комиксе «Майор Гром» издательства Bubble. За девять лет графический роман вышел более чем в 80 номерах и 20 книгах общим тиражом свыше миллиона копий. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con.