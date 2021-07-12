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«Немного Бэтмена и Холмса»: иностранные зрители поделились впечатлениями о «Майоре Громе»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:05

9 июля «Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный рейтинг Netflix. Фильму хватило одного дня, чтобы попасть в топ-10 картин в 64 странах мира, а еще в 15 занять первое место по просмотрам. Работа режиссера Олега Трофима лидирует в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Афиша Daily» посмотрела, что пишут о российском блокбастере иностранные зрители, почему ждут продолжения истории о питерском следователе и с каким голливудским актером сравнивают Тихона Жизневского.

«Российский экшен, в котором чувствуется влияние «Бэтмена», «Шерлока Холмса» и «V значит «вендетта‘». Повествование приносит удовольствие, как и актерский состав в фильме. Мотивы главного героя понятные: в похожей ситуации вы поступите так же, как и он». Малайзия

Некоторые пользователи обратили внимание не только на работу актеров, но и на их красоту. Общие черты Жизневского и Фассбендера отметили все.

«Майор Гром: Чумной Доктор» рассказывает о непримиримом полицейском Игоре Громе. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. Ему предстоит столкнуться с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

История основана на комиксе «Майор Гром» издательства Bubble. За девять лет графический роман вышел более чем в 80 номерах и 20 книгах общим тиражом свыше миллиона копий. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con.

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