В кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» пройдет фестиваль «Французские каникулы»

С 13 июля по 1 августа в Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы». Площадками для показа новинок французского кинематографа станут кинотеатры «Пионер» на Кутузовском проспекте и «Москино Музеон» под открытым небом. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Традиционно в рамках фестиваля гости смогут посмотреть фильмы, ранее не выходившие в прокат в России. В программу этого года попали комедии, мелодрамы и драмы, которые получили признание как во Франции, так и на международных кинофестивалях.
Главным нововведением «Французских каникул» летом 2021 года станет специальная программа для детей и подростков. Организаторы будут демонстрировать свежие работы французских аниматоров, признанных одними из лучших в мире.
Программа фестиваля
13 июля — «Ослик, любовник и я», 2020
Комедийная мелодрама о путешествии по югу Франции от режиссера Каролины Виньяль.
По сюжету учительница Антуанетта планирует провести выходные с любовником — отцом одного из школьников. Его жена захотела отправиться в тур по стране в те же даты, тогда главная героиня решает поехать за ними. Антуанетту играет обладательница премии «Сезар» Лора Калами.
14 июля — «Влюбленный Ван Гог», 2020
Романтическая фантазия от режиссера Жан-Люка Аяша
Художник Лео Мадзотти понимает, что его карьера в искусстве обречена на провал, как и отношения с влюбленной в него Элизой. Фраза Ван Гога «Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству» становится поводом для расставания. Спустя 10 лет Мадзотти встретит самого Ван Гога, которые бросил живопись и женился на Элизе.
17 июля — «Сын», 2019
Режиссер Мехди Барсауи о трагедии, катастрофически изменившей жизнь одной семьи
События разворачиваются летом 2011 года в Тунисе, где отдыхает семья — Фарес, Мерием и их десятилетний сын Азиз. Во время террористической атаки Азиз получает серьезное ранение, ему требуется срочная пересадка печени. Эта трагедия раскрывает давний секрет, который может разрушить семью.
20 июля — «Тайна Сен-Тропе», 2021
Комедия о незадачливом детективе от режиссера Николя Бенаму
На курорте Сен-Тропе в обществе миллионеров происходит убийство. Расследование поручают весьма эксцентричному и не самому смышленому сыщику. Чтобы раскрыть дело, он решает притвориться дворецким и затеряться между знаменитостями в мире гламура и роскоши.
Посмотреть полную программу фестиваля «Французские каникулы» и купить билеты можно по ссылке. Все картины будут показываться на французском языке с русскими субтитрами.