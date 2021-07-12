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В кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» пройдет фестиваль «Французские каникулы»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:29

С 13 июля по 1 августа в Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы». Площадками для показа новинок французского кинематографа станут кинотеатры «Пионер» на Кутузовском проспекте и «Москино Музеон» под открытым небом. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Традиционно в рамках фестиваля гости смогут посмотреть фильмы, ранее не выходившие в прокат в России. В программу этого года попали комедии, мелодрамы и драмы, которые получили признание как во Франции, так и на международных кинофестивалях.

Главным нововведением «Французских каникул» летом 2021 года станет специальная программа для детей и подростков. Организаторы будут демонстрировать свежие работы французских аниматоров, признанных одними из лучших в мире.

Программа фестиваля

13 июля — «Ослик, любовник и я», 2020

Комедийная мелодрама о путешествии по югу Франции от режиссера Каролины Виньяль.

По сюжету учительница Антуанетта планирует провести выходные с любовником — отцом одного из школьников. Его жена захотела отправиться в тур по стране в те же даты, тогда главная героиня решает поехать за ними. Антуанетту играет обладательница премии «Сезар» Лора Калами.

14 июля — «Влюбленный Ван Гог», 2020

Романтическая фантазия от режиссера Жан-Люка Аяша

Художник Лео Мадзотти понимает, что его карьера в искусстве обречена на провал, как и отношения с влюбленной в него Элизой. Фраза Ван Гога «Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству» становится поводом для расставания. Спустя 10 лет Мадзотти встретит самого Ван Гога, которые бросил живопись и женился на Элизе.

17 июля — «Сын», 2019

Режиссер Мехди Барсауи о трагедии, катастрофически изменившей жизнь одной семьи

События разворачиваются летом 2011 года в Тунисе, где отдыхает семья — Фарес, Мерием и их десятилетний сын Азиз. Во время террористической атаки Азиз получает серьезное ранение, ему требуется срочная пересадка печени. Эта трагедия раскрывает давний секрет, который может разрушить семью.

20 июля — «Тайна Сен-Тропе», 2021

Комедия о незадачливом детективе от режиссера Николя Бенаму

На курорте Сен-Тропе в обществе миллионеров происходит убийство. Расследование поручают весьма эксцентричному и не самому смышленому сыщику. Чтобы раскрыть дело, он решает притвориться дворецким и затеряться между знаменитостями в мире гламура и роскоши.

Основная цель фестиваля «Французские каникулы» — пригласить зрителей всех возрастов в кинопутешествие по Франции, где они смогут насладиться горными пейзажами Севенн, отдохнуть на Лазурном Берегу и прогуляться по Парижу в компании Эмманюэль Беар, Сандрин Боннер, Лоры Калами… Пережить радостные и грустные моменты и провести незабываемые каникулы. Хорошего отдыха… в кино!
Эммануэль Фосийон
Атташе по кино Французского института при посольстве Франции в России

Посмотреть полную программу фестиваля «Французские каникулы» и купить билеты можно по ссылке. Все картины будут показываться на французском языке с русскими субтитрами.

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