В кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» пройдет фестиваль «Французские каникулы»

С 13 июля по 1 августа в Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы». Площадками для показа новинок французского кинематографа станут кинотеатры «Пионер» на Кутузовском проспекте и «Москино Музеон» под открытым небом. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Традиционно в рамках фестиваля гости смогут посмотреть фильмы, ранее не выходившие в прокат в России. В программу этого года попали комедии, мелодрамы и драмы, которые получили признание как во Франции, так и на международных кинофестивалях.

Главным нововведением «Французских каникул» летом 2021 года станет специальная программа для детей и подростков. Организаторы будут демонстрировать свежие работы французских аниматоров, признанных одними из лучших в мире.