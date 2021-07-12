РПЦ не собирается отменять десятитысячный крестный ход в Екатеринбурге, несмотря на запрет властей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что верующие пройдут традиционным крестным ходом в память об убийстве Николая II и его семьи, несмотря на запрет региональных властей. Об этом пишет «Коммерсант».

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти не будут проводить крестный ход из‑за роста заболеваемости COVID-19 и появления в регионе нового штамма. В своем инстаграме чиновник опубликовал фотографию с прошлогоднего крестного хода, на которой участники не носят масок и не соблюдают дистанцию.

В ответ митрополит Евгений сказал, что шествие стало священным для десятков тысяч людей и «нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность». Он добавил, что однозначно присоединится к крестному ходу. Решение властей священнослужитель назвал имеющим под собой основания, но призвал не «стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции».

В митрополии посчитали отказ свердловских властей согласовать шествие лишь отказом помогать в его организации. «То, что губернатор не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. Вероятно, это будет сопряжено с трудностями прохождения людей», — отметили представители метрополии.

Свердловские власти вступили в переговоры с митрополитом Евгением, сказал вице-губернатор Сергей Бидонько. По его словам, священнослужитель может изменить решение. «Проходить крестный ход самостоятельно — неправильно. Мы надеемся, что никто так не поступит», — отметил он.

Крестный ход — одно из центральных мероприятий «Царских дней». Его участники проходят от Храма-на-Крови, построенного на месте дома инженера Ипатьева, где большевики расстреляли Николая II, членов его семьи и слуг, до монастыря Ганина Яма, где пытались уничтожить их останки. Протяженность шествия 21 километр, ежегодно в нем принимают участие десятки тысяч человек.