Илон Маск забронировал полет в космос на корабле Ричарда Брэнсона

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск внес депозит в размере 10 тыс. долларов за билет на космический корабль Virgin Galactic. Об этом в интервью The Times рассказал владелец корпорации Ричард Брэнсон.

Дата полета Маска пока не уточняется. Вместе с ним места забронировали 600 человек. Полная стоимость билета составит 250 тыс. долларов.

«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — отметил Брэнсон. Речь идет о корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Накануне 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет, став первым туристом, посетившим космос на корабле собственной компании. Он полетел на корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

За несколько часов до вылета Брэнсон опубликовал твит с Илоном Маском. Бизнесмен приехал поддержать друга перед полетом в космос.

«Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, я готов и в предвкушении», — написал основатель Virgin Galactic.