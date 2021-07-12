перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Росавиация обязала пилотов и бортпроводников делать ПЦР-тесты каждые три дня 17:21
На территории «Флакона» появится новая концертная площадка — клуб «Урбан» 16:35
Власти Петербурга: «Алые паруса» не сказались на статистике заболеваний коронавирусом в городе 16:18
«Немного Бэтмена и Холмса»: иностранные зрители поделились впечатлениями о «Майоре Громе» 16:05
Анна Монгайт/Facebook «Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с лесбийской парой
«Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с лесбийской парой 15:54
«Самый безумный фильм в моей жизни»: Тайка Вайтити — о киноленте «Тор: Любовь и гром» 15:39
В кинотеатрах «Пионер» и «Москино Музеон» пройдет фестиваль «Французские каникулы» 15:29
РПЦ не собирается отменять десятитысячный крестный ход в Екатеринбурге, несмотря на запрет властей 14:50
Илон Маск забронировал полет в космос на корабле Ричарда Брэнсона 14:36
theRealJudeAbides/Flickr На аукционе продали картридж с Super Mario 64 за рекордные 1,5 млн долларов
На аукционе продали картридж с Super Mario 64 за рекордные 1,5 млн долларов 13:55
Пользователи нашли в летнем плейлисте Барака Обамы трек «Astronaut in the Ocean». Он уже всем надоел 13:41
«Дом культур» и «Афиша Daily» разработали сет-меню для «Пикника с „Афишей“» 13:39
Врачи назвали железные основания для медотвода от вакцинации против COVID-19 12:58
На Кубе — крупнейшие за десятилетия протесты. Президент винит во всем американских наемников 12:34
NASA HQ Photo/Flickr Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос после полета Брэнсона
Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос после полета Брэнсона 11:21
В России выявили 25 140 новых случаев COVID-19 11:20
Илья Яшин сложил полномочия главы Красносельского района. Он заявил о давлении прокуратуры 10:33
На Гаити арестовали подозреваемого в организации убийства президента Жовенеля Моиза 10:22
Wildberries запустил доставку из московских ресторанов 9:47
euro2020/Instagram Италия обыграла Англию и стала победителем Евро-2020
Италия обыграла Англию и стала победителем Евро-2020 8:45
Отключить рекламу

Илон Маск забронировал полет в космос на корабле Ричарда Брэнсона

Виктория Шанина
Сегодня в 14:36

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск внес депозит в размере 10 тыс. долларов за билет на космический корабль Virgin Galactic. Об этом в интервью The Times рассказал владелец корпорации Ричард Брэнсон.

Дата полета Маска пока не уточняется. Вместе с ним места забронировали 600 человек. Полная стоимость билета составит 250 тыс. долларов.

«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — отметил Брэнсон. Речь идет о корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Накануне 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет, став первым туристом, посетившим космос на корабле собственной компании. Он полетел на корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

За несколько часов до вылета Брэнсон опубликовал твит с Илоном Маском. Бизнесмен приехал поддержать друга перед полетом в космос.

«Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, я готов и в предвкушении», — написал основатель Virgin Galactic.

Брэнсон опередил основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в туристический суборбитальный полет 20 июля на корабле своей корпорации Blue Origin. Герметичная капсула Безоса рассчитана на шесть человек, на высоту более 100 километров ее поднимет многоразовая ракета-носитель.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Газета The Times
Amazon
Люди
Илон Маск
Ричард Брэнсон
Джефф Безос
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить