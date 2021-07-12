«Дом культур» и «Афиша Daily» разработали сет-меню для «Пикника с «Афишей»

Московский «Дом культур» вместе с редакцией «Афиши Daily» разработал пикник-сет для любителей перекусить на свежем воздухе. Его можно заказать как в самом ресторане (в том числе навынос), так и при доставке на сайте «ДК».
За сет-меню ответственен шеф-повар «Дома культур» Давид Александров. В набор для «Пикника с «Афишей» вошли пара тако на выбор (с халуми в панировке с соусом гуакамоле или с томленой уткой и трюфельным демиглясом), баскский чизкейк и гаспачо на узбекских томатах. Среди напитков — красный чай, заваренный методом колд-брю, с добавлением топинамбура или премикс для беллини из красного нектарина с маракуйей (смешивается с игристым).
Содержимое сета может быть рассчитано как на одного, так и на нескольких человек или даже на большую компанию. При желании можно выбрать только вегетарианские блюда, а напитки заказать с алкоголем (премиксы для коктейлей) или без.
Набор будет доступен две недели. Среди тех, кто его заказал, разыграют велосипед Electra. Подробности можно узнать в инстаграме «Афиши Daily».