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«Дом культур» и «Афиша Daily» разработали сет-меню для «Пикника с «Афишей»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:39

Московский «Дом культур» вместе с редакцией «Афиши Daily» разработал пикник-сет для любителей перекусить на свежем воздухе. Его можно заказать как в самом ресторане (в том числе навынос), так и при доставке на сайте «ДК».

За сет-меню ответственен шеф-повар «Дома культур» Давид Александров. В набор для «Пикника с «Афишей» вошли пара тако на выбор (с халуми в панировке с соусом гуакамоле или с томленой уткой и трюфельным демиглясом), баскский чизкейк и гаспачо на узбекских томатах. Среди напитков — красный чай, заваренный методом колд-брю, с добавлением топинамбура или премикс для беллини из красного нектарина с маракуйей (смешивается с игристым).

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Содержимое сета может быть рассчитано как на одного, так и на нескольких человек или даже на большую компанию. При желании можно выбрать только вегетарианские блюда, а напитки заказать с алкоголем (премиксы для коктейлей) или без.

Набор будет доступен две недели. Среди тех, кто его заказал, разыграют велосипед Electra. Подробности можно узнать в инстаграме «Афиши Daily».

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