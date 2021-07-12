На аукционе продали картридж с Super Mario 64 за рекордные 1,5 млн долларов

Состояние картриджа оценили в 9,8 балла из 10. Всего в мире есть менее пяти экземпляров этой игры в таком виде. «На этот раз мы немного потеряли дар речи [от состояния картриджа]», — сказано в описании лота.

Картридж с копией видеоигры Super Mario 64 1996 года продали на американском аукционе Heritage Auctions за 1,56 млн долларов. Об этом сообщается в твиттере торгового дома.

Super Mario 64 побил рекорд, поставленный самой ранней версией игры The Legend of Zelda для Nintendo. Она была продана на аукционе 9 июля за 870 тыс. долларов.

В начале апреля на Heritage Auctions также ушла с молотка нераспечатанная копия Super Mario Bros. 1986 года за 660 тыс. долларов. Оказалось, что владельцы видеоигры купили ее в качестве подарка на Рождество, но забыли о ней, спрятав в ящик стола. Через 25 лет они обнаружили ее в идеальном состоянии.

«Найти другую копию в подобном состоянии из этого же производственного цикла было бы похоже на поиск одной капли воды в океане», — сказала специалист по видеоиграм Heritage Валери МакЛеки.