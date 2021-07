Пользователи нашли в летнем плейлисте Барака Обамы трек «Astronaut in the Ocean». Он уже всем надоел

Композиция от Masked Wolf идет следом за британской группой The Rolling Stones — и пользователи не понимают, как такое могло произойти. «Astronaut in the Ocean» вышел в 2019 году, но по-настоящему трек возненавидели с появлением тиктока: за полгода блогеры вставили песню в свои ролики больше 6,7 млн раз.

10 июля бывший президент США Барак Обама в твиттере поделился плейлистом из любимых треков, которым он заслушивается этим летом. Политик написал, что собрал вместе «старых и новых, известных и начинающих исполнителей и много чего еще», но пользователи обратили внимание лишь на одну песню — « Astronaut in the Ocean ».

Незадолго до музыкального «откровения» Обамы, в мае этого года, на Reddit задались вопросом: «Почему все ненавидят „Astronaut in the Ocean“?» Авторы сайта про интернет-культуру Know Your Meme посвятили треку отдельную страничку.