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Пользователи нашли в летнем плейлисте Барака Обамы трек «Astronaut in the Ocean». Он уже всем надоел

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:41

10 июля бывший президент США Барак Обама в твиттере поделился плейлистом из любимых треков, которым он заслушивается этим летом. Политик написал, что собрал вместе «старых и новых, известных и начинающих исполнителей и много чего еще», но пользователи обратили внимание лишь на одну песню — «Astronaut in the Ocean».

Композиция от Masked Wolf идет следом за британской группой The Rolling Stones — и пользователи не понимают, как такое могло произойти. «Astronaut in the Ocean» вышел в 2019 году, но по-настоящему трек возненавидели с появлением тиктока: за полгода блогеры вставили песню в свои ролики больше 6,7 млн раз.

Незадолго до музыкального «откровения» Обамы, в мае этого года, на Reddit задались вопросом: «Почему все ненавидят „Astronaut in the Ocean“?» Авторы сайта про интернет-культуру Know Your Meme посвятили треку отдельную страничку.

На вопрос, что не так с этой песней, ответил пользователь с ником Jaconator12. «В песне нет никакого смысла. Инструментал простой, как и лирика — в ней нет хотя бы подобия душевности и всякого такого. По итогу имеем песню с эффектом зловещей долины, когда кажется, что текст придумала нейросеть, а не живой человек. В основном это просто словесный салат, который мог бы приготовить ученик средней школы, а я, пожалуй, пойду переслушивать Кендрика Ламара», — заключает он и уверяет, что «Astronaut in the Ocean» «нельзя даже рэпом назвать».

В 2020 году Обама уже делился плейлистом любимых песен, но из периода президентства. В инстаграме он рассказал, как готовился к дебатам, слушая «My 1st Song» Jay-Z и «Luck Be a Lady» Фрэнка Синатры.

Тогда же американский экс-президент назвал 14 фильмов, которые ему приглянулись в 2020 году. В список попала российская «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

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