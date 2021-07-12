Врачи назвали железные основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

Врачи рассказали, что основанием для получения медотвода от прививки против коронавируса являются тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность к компонентам введенных ранее вакцин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных специалистов.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что к тяжелым аллергическим реакциям относятся отек Квинке или анафилактический шок, если такие состояния возникали после другой вакцинации. Он уточнил, что пациенты с таким анамнезом наблюдаются у аллергологов и могут получить медотвод.

По словам Кондрахина, серьезным противопоказанием к прививке также является сильная реакция на введенные ранее вакцины: продолжительная температура выше 40 градусов и отек более 8 см на месте инъекции. К тяжелым побочным эффектам также относят коллаптоидные и фебрильные проявления сосудистой недостаточности из‑за высокой температуры тела или судорог.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что аллергии на пыль, пыльцу или пищевые продукты не являются противопоказаниями для прививки. По его словам, российские препараты от коронавируса не скрещиваются с пыльцой, плесенью, бытовой пылью или пищевыми продуктами, поэтому являются гипоаллергенными.

Врачи уточнили, что большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не являются основанием для медицинского отвода. Эти и другие причины позволят лишь временно отложить прививку до нормализации состояния.

Опрос врачебно-пациентского общественного движения «Рак излечим» показал, что 88% людей с онкологическими заболеваниями хотели бы воспользоваться медицинским отводом. При этом 47% респондентов не смогли его получить, поскольку не знали, к какому врачу обратиться.