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В России выявили 25 140 новых случаев COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:20

В России за сутки выявили 25 140 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 107 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых пациентов в Москве — 5403. За ней идут Московская область, Петербург (там за три недели заболеваемость выросла более чем в три раза), Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Красноярский край.

Седьмой день подряд в стране фиксируют более 700 смертей от COVID-19, на этот раз — 710. С начала пандемии зарегистрировано 143 712 летальных исходов.

Общее число выявленных пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 5 808 473. За сутки выздоровели 16 429 человек, за весь период — 5 216 648.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 превысило 186,4 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (30,8 млн), за ними идут Бразилия (19 млн) и Франция (5,8 млн).

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