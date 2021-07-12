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Рогозин призвал российских миллиардеров тратить средства на космос после полета Брэнсона

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:21

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские олигархи начнут трать средства на космос. Он также назвал знаковым событием суборбитальный полет миллиардера Ричарда Брэнсона на космолете VSS Unity.

«Надеюсь, что когда‑нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин в твиттере.

Он добавил, что полет Брэнсона «не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но тем не менее событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон и еще пять членов экипажа отправились в суборбитальный полет на космическом корабле компании Virgin Galactic. Космолет смог разогнаться до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч — и достичь высоты 86 км (выше, чем граница космоса, принятая в США). Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость.

20 июля в космос отправится главный конкурент Брэнсона в гонке суборбитального космического туризма — генеральный директор Amazon Джефф Безос на многоразовой ракете New Shepard компании Blue Origin. «С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом», — написал он.

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