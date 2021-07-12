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Илья Яшин сложил полномочия главы Красносельского района. Он заявил о давлении прокуратуры

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Оппозиционер и московский мундеп Илья Яшин сложил полномочия главы совета депутатов Красносельского округа Москвы. Об этом он сообщил в фейбсуке.

По словам политика, на муниципалитет, который он возглавляет, усилилось давление прокуратуры. Яшин считает, что ведомство выполняет политический заказ, связанный с его оппозиционной деятельностью.

«Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков», — заявил мундеп.

Чтобы вывести из‑под удара муниципалитет и сохранить для своей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах (они пройдут осенью 2022 года), Яшин и решил сложить полномочия главы округа.

Политик останется рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля пройдут новые выборы главы Красносельского района, на которые команда Яшина выдвинет мундепа Елену Котеночкину.

В конце июня Мосгоризбирком снял Илью Яшина с добвыборов в Мосгордуму. По словам политика, это произошло из‑за его поддержки структур Алексея Навального. Незадолго до этого Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба ранее включены в перечень иноагентов) и штабы Навального экстремистскими организациями. Людям, которые в них работали или помогали им, на несколько лет запретили участвовать в выборах.

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