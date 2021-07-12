Wilberries запустил доставку из московских ресторанов

Московские пользователи онлайн-ритейлера Wildberries теперь смогут заказать доставку готовых блюд из столичных заведений. Пока к услуге подключены рестораны «Бакинский бульвар», но в будущем количество партнеров и географию сервиса планируют расширить.

Как пишет «Интерфакс», доставкой займутся сервисные службы самих ресторанов. Они будут получать информацию о заказах в режиме реального времени и затем организовывать логистику в рамках заранее выбранной зоны.

В пресс-службе компании сказали, что решили ускорить запуск сервиса из‑за непростой ситуации в сегменте общественного питания, вызванной пандемией. Так Wildberries планирует помочь заведениям, среди которых немало представителей малого бизнеса.

В прошлом месяце онлайн-ритейлер запустил доставку скоропортящихся и замороженных продуктов, а также цветов. Первыми партнерами стали «Фуд-Сити» и «Цветочный ряд». В июле на сервисе появилась возможность заказать продукты из «Усачевского рынка».

Wildberries развивает онлайн-продажу продуктов питания с 2018 года. Сейчас это одна из самых быстрорастущих категорий на онлайн площадке — за прошлый год их оборот вырос на 605%. Общий оборот площади в 2020-м увеличился на 96% и составил 437,2 млрд рублей.