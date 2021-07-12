На Гаити арестовали подозреваемого в организации убийства президента Жовенеля Моиза

Глава полиции Гаити Леон Шарль объявил об аресте Кристиана Эммануэля Санона — подозреваемого в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Следователи предполагают, что он был координатором нападения на резиденцию главы страны, сообщает Associated Press.

Шарль рассказал, что офицеры нашли в доме задержанного шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, детали оружия, четыре автомобильных номерных знака из Доминиканской Республики, две машины и переписку с неизвестными людьми.

Чиновник добавил, что в убийстве президента подозреваются 26 колумбийцев, 18 из них уже арестованы, трое убиты, а пятеро еще на свободе. Полиция предполагает, что задержанный контактировал с фирмой безопасности политиков, где вербовал остальных соучастников.

В 2011 году Санон выпустил видео на своем ютьюб-канале под названием «Доктор Кристиан Санон — Лидерство для Гаити». В нем он раскритиковал лидеров страны, обвиняя их в коррупции и растрате природных ресурсов.

Он утверждал, что у Гаити есть уран, нефть и другие ресурсы, которыми завладели правительственные чиновники. «Когда я буду у власти, вы должны будете сказать мне: «Что вы делаете с моим ураном? Что вы делаете с нефтью, которая есть у нас в стране? Что вы собираетесь делать с золотом?», — сказал Санон.

По словам задержанного, девять миллионов человек не могут жить в нищете, имея столько полезных ископаемых. «Мир должен остановить то, что они делают прямо сейчас. Мы больше не можем это терпеть. Нам нужно новое руководство, которое изменит образ жизни», — добавил он.

7 июля неизвестные тайком прокрались в резиденцию Пелерин в Порт-о-Пренсе, где застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза и ранили первую леди Мартин Моиз.

Он управлял Гаити, самой бедной страной в Северной и Южной Америке, с 2016 года. Жители называли его победу на выборах сфальсифицированной и устраивали акции протестов, в том числе против коррупции и высокой инфляции.