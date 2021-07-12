Италия обыграла Англию и стала победителем Евро-2020

Италия обыграла сборную Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и второй раз за 53 года стала победителем чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Основное и дополнительное время финального матча завершилось вничью — 1:1. Тогда арбитр назначил пенальти, в результате решающий гол забил Федерико Бернардески. Команда Италии завершила серию пенальти со счетом 3:2.
Счет в матче открыла сборная Англии, уже на второй минуте в ворота итальянцев забил защитник Люк Шоу. Это был самый быстрый гол в истории финалов Евро.
Во втором тайме на 67-й минуте защитник Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет, добив мяч, который отлетел от штанги. За это он был признан лучшим игроком финального матча Евро-2020.
После этой победы команда Италии обновила рекорд национальных сборных по числу игр подряд без поражений — 34 матча (28 побед и шесть ничьих).