Италия обыграла Англию и стала победителем Евро-2020

Италия обыграла сборную Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и второй раз за 53 года стала победителем чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Основное и дополнительное время финального матча завершилось вничью — 1:1. Тогда арбитр назначил пенальти, в результате решающий гол забил Федерико Бернардески. Команда Италии завершила серию пенальти со счетом 3:2.