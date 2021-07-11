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WWF: 1500 км сибирских рек загрязнены из‑за добычи золота

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:26

Всемирный фонд дикой природы (WWF) с мая по июнь 2021 года выявил 30 фактов загрязнений рек (включая притоки) в 4 регионах общей протяженностью 1474 км. Все они связаны с добычей россыпного золота, сообщается на сайте организации.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Республик Тыва и Хакасия в границах Алтае-Саянского экологического региона.

Они пришли к выводу, что лидером по загрязнению рек является Красноярский край — 14 случаев загрязнения общей протяженностью 816 км. Второе место занимает Республика Тыва (6 случаев на 237 км), далее следуют Кемеровская область (5 случаев на 218 км) и Республика Хакасия (5 случаев на 203 км).

По словам координатора экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, золотодобывающие компании удешевляют стоимость добычи благородного металла и сбрасывают неочищенную воду в реку. Он также добавил, что мониторинг не охватывает северные районы Красноярского края, Магаданскую область и Якутию, где происходит интенсивная добыча россыпного золота.

«У нас просто нет на это ресурсов. Мы теряем каждый год все новые и новые сибирские реки», — сказал Колотов.

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