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В Москве снова закончился «КовиВак», на Монеточку подали в суд и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:38

В России зарегистрировали 25 033 случая коронавируса за сутки, умерли 749 человек. За эту неделю впервые скончались больше 5000 зараженных.

В Москве вновь закончилась вакцина «КовиВак». Ею успели привиться около 12 тыс. человек.

Валентина Муженская, которую за руки выволокли из московского МФЦ за отказ надеть маску, стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют по статье о применении насилия к полицейскому.

Пассажир открыл аварийный выход из‑за духоты в самолете, поэтому рейс в Турцию пришлось отложить на четыре часа. Авиакомпания планирует взыскать с мужчины понесенные убытки.

Оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкараву нашли мертвым в собственной квартире. Несколько дней назад его выписали из больницы после нападения гомофобных граждан во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.

В возрасте 86 лет скончался российский художник Олег Целков. Родственники рассказали, что две недели назад художник потерял зрение.

Синоптики предупреждают: на следующей неделе жара в Москве усилится, а также поднимется уровень опасного солнечного излучения. В начале недели будет даже жарче, чем в Сочи.

Питерские велосипедисты легли на асфальт напротив Смольного, чтобы обратить внимание властей на «самых хрупких и беззащитных участников дорожного движения». Акцию организовали в память о сбитом машиной друге.

Конор МакГрегор проиграл американцу Дастину Пуарье, сломав ногу в конце первого раунда. Глава UFC не исключает, что бойцы вступят в схватку в четвертый раз.

Стас Костюшкин послушал трек Монеточки «Мама, я не зигую» и заметил, как сильно он похож на его песню «Женщина, я не танцую». Тогда он подал на артистку в суд, требуя компенсировать почти миллион рублей.

Французская актриса Леа Сейду сдала положительный тест на коронавирус, поэтому перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. Ее представители говорят, что болезнь протекает бессимптомно, а сама артистка давно вакцинировалась.

В ближайшие месяцы выйдет инди-игра от фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнолдса. Он написал к ней саундтрек, сделал черновые наброски персонажей и сам же их озвучил.

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