Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии

Стилист Сергей Зверев опубликовал в инстаграме клип на гимн Бурятии. В ролике он одет в национальные бурятские костюмы на фоне природных пейзажей республики.
Он рассказал, что снять видео его «попросили земляки». «И эту просьбу я вместе с командой выполнил», — добавил он. В ролике также снялся известный композитор Лудуб Очиров, который сделал аранжировку гимна на морин хууре — национальном инструменте.
7 июля Зверев сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму от партии «Зеленые». Он является одномандатников от девятого округа и возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области. Он утверждает, что готов, насколько это в его силах, помогать своей малой родине. Его «глобальная цель — это устойчивое развитие Байкальского региона».
Стилист родился в поселке Култук в Иркутской области. Его мать и отец родом из поселка Гужиры в Бурятии. В последние годы Зверев занимается защитой экологии Байкала. По его словам, ради этой деятельности он прекратил давать концерты и закрыл свой салон.