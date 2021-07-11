Сергей Зверев выпустил клип на гимн Бурятии

Стилист Сергей Зверев опубликовал в инстаграме клип на гимн Бурятии. В ролике он одет в национальные бурятские костюмы на фоне природных пейзажей республики.

Он рассказал, что снять видео его «попросили земляки». «И эту просьбу я вместе с командой выполнил», — добавил он. В ролике также снялся известный композитор Лудуб Очиров, который сделал аранжировку гимна на морин хууре — национальном инструменте.