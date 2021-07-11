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Умер российский художник Олег Целков

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:42

В Париже на 87 году жизни скончался известный российский художник Олег Целков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его родственников.

«Он умер сегодня рано утром в Париже, в госпитале Сен-Антуан. Он не дожил до 87 лет всего несколько дней», — сказали в семье Целкова. Родственники рассказали, что две недели назад художник потерял зрение. Дата похорон пока неизвестна.

Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Он учился в Минском театрально-художественном институте, затем перешел в Академию художеств имени И.Е. Репина Ленинграде, но был исключен. Образование художник завершил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино.

Позже Целков переехал в столицу, где прошла его первая персональная выставка. С 1960 года он выработал собственный стиль, начиная с картины «Портрет». Он писал образы деформированного человеческого лица и фигуры, напоминающие зловещие маски или человекоподобного мутанта.

В 1977 году художник покинул СССР под давлением властей и переехал в Париж. Его работы выставлялись в Великобритании, США, Франции, Японии и других странах.

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