В Петербурге велосипедисты устроили акцию напротив Смольного. Они две минуты лежали на асфальте

В Петербурге около 20 человек легли на асфальт напротив здания правительства, чтобы обратить внимание властей на безопасность велосипедистов на дорогах. Акцию устроили в память о сбитом машиной друге, пишет TJ.

Организаторы рассказали изданию, что за последние 30 дней в Петербурге и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, среди которых их друг — 23-летний Эдуард Шалухов. Его насмерть сбила девушка за рулем BMW на проспекте Энгельса.

«Смысл акции — показать, что мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения и это неминуемо приводит к смертям», — объяснили организаторы. Они также создали петицию на Charge.org, адресованную губернатору Александру Беглову. Они просят: