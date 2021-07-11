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В Петербурге велосипедисты устроили акцию напротив Смольного. Они две минуты лежали на асфальте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:02

В Петербурге около 20 человек легли на асфальт напротив здания правительства, чтобы обратить внимание властей на безопасность велосипедистов на дорогах. Акцию устроили в память о сбитом машиной друге, пишет TJ.

Организаторы рассказали изданию, что за последние 30 дней в Петербурге и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, среди которых их друг — 23-летний Эдуард Шалухов. Его насмерть сбила девушка за рулем BMW на проспекте Энгельса.

«Смысл акции — показать, что мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения и это неминуемо приводит к смертям», — объяснили организаторы. Они также создали петицию на Charge.org, адресованную губернатору Александру Беглову. Они просят:


  • показательно наказать виновницу аварии на проспекте Энгельса;
  • изменить приоритеты участников движения в городе: пешеходы и велосипедисты на первом месте, автомобилисты — на последнем;
  • развитие велосипедной инфраструктуры;
  • снизить максимально разрешенную скорость до 40 километров в час;
  • ввести лимит на нарушения.
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