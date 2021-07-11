Стас Костюшкин требует с Монеточки почти миллион рублей из‑за плагиата в песне «Мама, я не зигую»

Экс-вокалист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал иск на 900 тыс. рублей к певице Монеточке, обвинив ее в плагиате песни «Женщина, я не танцую». Он посчитал, что стилистка и ритм песни «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек.
Как рассказал «Вечерней Москве» менеджер певца Сергей Комиссаров, о претензиях Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки) осведомлена. Однако он не уточнил, пытался ли конфликт решиться в досудебном порядке.
По данным телеграм-канала Mash, попытка не доводить дело до суда все-таки была, но Гырдымова от нее отказалась. Тогда Костюшкин обратился к юристу Роману Лалаяну и подал иск в суд Екатеринбурга.
Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. На стриминговые сервисы пародийный трек Монеточка не загружала.
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