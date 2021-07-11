В Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из‑за духоты на борту самолета

В самолете авиакомпании «Россия», который готовился к вылету в Турцию из Шереметьево, пассажир открыл аварийный выход из‑за духоты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «России».
«Во время подготовки рейса Москва — Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — рассказали представители авиакомпании.
Один из пассажиров рассказал, что самолет никак не могли «прикурить» из‑за проблем в Шереметьево, при этом кондиционер не работал. «Один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет около 2,5 часов», — уточнил он.
Авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно. В итоге рейс задержали на четыре часа.
«„Россия“ в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625 „Москва-Анталия“, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — уточнил перевозчик.