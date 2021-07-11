В Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из‑за духоты на борту самолета

В самолете авиакомпании «Россия», который готовился к вылету в Турцию из Шереметьево, пассажир открыл аварийный выход из‑за духоты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «России».

«Во время подготовки рейса Москва — Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — рассказали представители авиакомпании.