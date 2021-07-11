Актриса Леа Сейду не поехала на Каннский кинофестиваль из‑за положительного теста на коронавирус

Французская актриса Леа Сейду, которая собиралась представить четыре фильма с ее участием, перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. Она сдала положительный тест на COVID-19, передает Deadline.

По словам собеседников издания, Сейду заразилась коронавирусом на съемочной площадке нового проекта. Ее представитель поделился, что болезнь протекает бессимптомно, актриса находится на самоизоляции в своем доме в Париже. Он также добавил, что артистка успела вакцинироваться до заболевания.

Сейду планировала прилететь на Лазурный берег еще 9 июля. Сейчас она ждет отрицательного теста, чтобы с разрешения врачей поучаствовать в фестивальных мероприятиях.

В этом году в Каннах покажут сразу четыре фильма с Леа Сейду. Три участвуют в основном конкурсе — это «История моей жены» Ильдико Эньеди, «Франция» Брюно Дюмона и «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» Уэса Андерсона. Еще одну картину — «Обман» Арно Деплешен — представят в рамках программы «Каннская премьера».