В России выявили 25 033 новых случая COVID-19. Впервые за неделю умерли больше 5 тыс. зараженных

В России за последние сутки выявили 25 033 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 49 заболеваний меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве снизился 5694 до 5410 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край и Крым.
За последние сутки умерли 749 человек, за всю неделю — впервые более 5 тыс. зараженных коронавирусом. За все время зарегистрировано 143 002 летальных исхода.
Общее число выявленных пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 5 783 333. За сутки выздоровели 17 382 человека, за весь период — 5 200 219.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 186,4 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (30,8 млн). За ними идут Бразилия (19 млн) и Франция (5,8 млн).