В России выявили 25 033 новых случая COVID-19. Впервые за неделю умерли больше 5 тыс. зараженных

В России за последние сутки выявили 25 033 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 49 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве снизился 5694 до 5410 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край и Крым.