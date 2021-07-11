Умер грузинский телеоператор, которого избили противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкараву нашли мертвым в собственной квартире. Несколько дней назад его выписали из больницы после нападения гомофобных граждан во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».

Тело Лашкаравы обнаружила его мама. На месте работают эксперты-криминалисты, обстоятельства смерти выясняются.

Акция под лозунгом «Выходи за солидарность» должна была пройти вечером 5 июля на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Еще до начала гей-парада к месту встречи активистов пришли сотни представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества.

Собравшиеся на проспекте люди закидали бутылками и камнями журналистов, которые планировали освещать акцию, обвиняя их в пропаганде гомосексуализма. В числе пострадавших оказались операторы Александр Лашкарава и Иван Твалиашвили из Первого канала Грузии — их доставили в больницу, а другим сотрудникам СМИ помогли эвакуироваться полицейские. Всего пострадало около 50 журналистов, задержали 16 нападавших.