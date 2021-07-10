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Жители Кувейта страдают от 70-градусной температуры. Жара плавит автомобили прямо на ходу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:05

В юго-западной Азии и странах Аравийского полуострова наступило самое жаркое лето за последние 70 лет. В Кувейте жители фиксируют на солнце температуру выше 70 градусов тепла, передает ТАСС.

Температура в тени достигает +53 градусов. Из‑за жары плавятся мусорные баки, светофоры, бамперы и капоты автомобилей, в том числе на ходу. Начались сбои в подаче электроэнергии: в домах и квартирах отключается свет и выходит из строя техника.

Власти Кувейта попросили жителей страны экономить электроэнергию, в частности заменить старые кондиционеры — они создают самую большую нагрузку на сеть.

Однако в департаменте метеорологии при Генеральном управлении гражданской авиации Кувейта заявили, что не фиксировали настолько высокой температуры, но допускают, что в разных местах термометры могут фиксировать температуру в 70 градусов Цельсия.

В ведомстве сообщили, что высокая температура днем может сохраниться вплоть до 22 сентября, дня осеннего равноденствия. Специалисты уточнили, что «зарегистрированные показатели температуры являются самыми высокими в мире на текущий момент». Их объясняют близостью Кувейта к тропику Рака и перпендикулярному положению солнца относительно него.

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