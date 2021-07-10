Жители Кувейта страдают от 70-градусной температуры. Жара плавит автомобили прямо на ходу

В юго-западной Азии и странах Аравийского полуострова наступило самое жаркое лето за последние 70 лет. В Кувейте жители фиксируют на солнце температуру выше 70 градусов тепла, передает ТАСС.

Температура в тени достигает +53 градусов. Из‑за жары плавятся мусорные баки, светофоры, бамперы и капоты автомобилей, в том числе на ходу. Начались сбои в подаче электроэнергии: в домах и квартирах отключается свет и выходит из строя техника.