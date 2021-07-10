В США демонтировали памятник конфедерату Роберту Ли. Несколько лет ультраправые противостояли сносу

В американском городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) демонтировали памятник генерала Конфедеративных Штатов Америки Роберта Эдварда Ли. Четыре года назад сторонники превосходства белой расы и неонацисты штурмовали университетский город, выступая против сноса статуи. Об этом передает NBC.
«Снятие этой статуи — еще один маленький шаг Шарлоттсвилла, Вирджинии и всей Америки к признанию греха, когда страна хотела уничтожить афроамериканцев ради экономической выгоды», — заявил мэр города Никуя Уокер. В скором времени демонтируют статую другого генерала времен Гражданской войны в США — Томаса Джексона.
Долгое время демонтаж памятников был одной из главных тем для обсуждений в Шарлоттсвилле. Сносу препятствовали затянувшиеся судебные тяжбы и изменения в законе, защищающие военные мемориалы. Теперь, когда статуи сняли, городскому совету предстоит решить, что делать с ними дальше. Власти города объявили о продаже монументов и получили 10 заявок на приобретение.
В августе 2017 году неонацисты из разных городов приехали в Шарлотсвилл на марш «Объединенных правых». Начались столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, в ходе которых в группу первых въехал автомобиль. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Виновника приговорили к пожизненному заключению.