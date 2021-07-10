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Думская башня на Невском проспекте откроется для посетителей в начале сентября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

Думскую башню на Невском проспекте в Петербурге откроют для посещения 6 сентября. Событие приурочат к 30-летию последнего переименования города, сообщил на странице в «ВКонтакте» вице-губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, в помещениях Городской думы откроют мультимедийный культурный центр для проведения выставок. Концепцию утвердят «в ближайшее время», а потом приступят к ремонту и реставрации. Здание закрепят за центром музыкальной культуры «Чайковский».

Комплекс зданий у Гостиного двора построили в 1804 году. В первое время с Думской башни предупреждали горожан о пожарах и сверяли время — на ней установлены одни из самых старых и точных часов в городе. Уже позже там проводились заседания, лекции и концерты.

В разное время в комплексе располагались отделение Сбербанка, филиал Детской филармонии и администрация Исаакиевского собора.

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