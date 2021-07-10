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В Японии планируют с 2025 года использовать летающие автомобили

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:17

Крупнейший авиаперевозчик Японии Japan Airlines запланировал к 2025 году начать полноценное коммерческое использование летающих автомобилей. Об этом сообщает газета Nikkei.

На первом этапе будет запущен сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. Компания планирует использовать разработку немецкого стартапа Volocopter. Это будут двухместные беспилотные машины с вертикальным взлетом и посадкой. Такие автомобили смогут летать на расстояние 35 километров и развивать скорость в 110 километров в час.

По данным издания, второй по величине авиаперевозчик в стране All Nippon Airways также изучает возможность запуска похожего сервиса к 2025 году.

В Японии уже идут испытания летательных автомобилей, однако пока в стране нет законодательной базы по их использованию. В ближайшее время местные власти обещают решить эту проблему, чтобы уже к 2023 году запустить грузовые летающие такси между островами.

В России также планируют к 2025 году запустить аэротакси производства компании «Ховер». Первое время они будут летать над промзонами, реками, каналами и путепроводами. Безопасные маршруты нужны будут до тех пор, пока люди не привыкнут к новому виду транспорта.

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