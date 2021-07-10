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Узо Адуба и Мэттью Бродерик сыграют в сериале Netflix «Обезболивающее»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:33

Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Узо Адуба и актер Мэттью Бродерик, известный по фильмам «Степфордские жены» и «Инспектор Гаджет», сыграют главные роли в новом проекте Netflix под названием «Обезболивающее». Об этом сообщил Deadline.

Ограниченный сериал расскажет о начале опиоидного кризиса и роли в нем Purdue Pharma. Адуба сыграет следовательницу по имени Эли, расследующую деятельность фармацевтической компании. Бродерик же предстанет в образе Ричарда Саклера — одного из руководителей фирмы.

Также в шоу снимутся Уэст Духовны («Волшебники»), Дина Шихаби («Видоизмененный углерод») и Джон Ротман («Геттисберг»). Они исполнят роли сотрудников Purdue Pharma — специалиста из отдела продаж, торгового представителя и совладельца компании.

Режиссером всех шести эпизодов проекта станет Питер Берг. Продюсерами выступят Эрик Ньюман, Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер и Алекс Гибни. Съемки начнутся в конце 2021 года в Торонто.

В основу сериала лягут статья Патрика Раддена Кифа «Семья, построившая империю боли», опубликованная в New Yorker, и книга Барри Мейера «Обезболивающее: империя обмана и происхождение опиоидной эпидемии в Америке».

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