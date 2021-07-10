Жители Казахстана смогут приехать в Россию только с QR-кодом об отрицательном ПЦР-тесте

С 10 июля Россия будет требовать, чтобы жители Казахстана предъявляли QR-код об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 при въезде в страну. Об этом сообщило посольство Казахстана в России.

QR-код можно оформить через приложение «Путешествую без COVID-19». Для этого необходимо выбрать лабораторию из списка, сдать ПЦР-тест, получить QR-код с результатом и просканировать его в разделе «Тесты».

Наличие QR-кода в приложении станет обязательным условием для посещения России также для граждан Армении, Беларуси и Кыргызстана. Причем ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Приложение «Путешествую без COVID-19» также доступно гражданам России. С помощью него они смогут предоставлять результаты исследований на коронавирус в цифровом, а не в бумажном виде. Будут ли требовать QR-коды от россиян, приехавших из‑за рубежа, пока неизвестно.